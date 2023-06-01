Подарок олигархам от Сергея Корецкого из "Укрнафты" – как госпредприятие помогает миллиардерам зарабатывать на войне

По данным эксперта, компания продает арестованный природный газ по сниженным ценам

Несмотря на военное время, в государственной компании "Укрнафта" под руководством Сергея Корецкого продолжаются сомнительные сделки. В частности, компания продает арестованный ранее природный газ по сниженным ценам.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет политический эксперт Михаил Шнайдер, удивляясь, что это делает "Укрнафта" под руководством Корецкого с миллионной зарплатой.

По его словам, компания по дешевке продает олигархам в лице Дмитрия Фирташа и скандального экс-чиновника "Нафтогаза" Андрея Фаворова арестованный газ по нерыночным ценам.

"Вы только вдумайтесь в это. В то время как этим деятелям сливают огромные объемы всего по 18 тысяч гривен за тысячу кубометров, для нужд украинцев… "Нафтогаз" вынужден покупать тот же газ почти по 24 ТЫСЯЧИ гривен. Просто какая-то фантасмагория", — возмущается Михаил Шнайдер.

К тому же выясняется, что "Укрнафта" таким образом распродает в ущерб государству спорный газ, который вообще должен быть под арестом, ведь по нему продолжаются суды, а Офис генерального прокурора возбудил соответствующее уголовное дело. То есть, если дело закончится не в пользу государства, эта распродажа может квалифицироваться как кража, считает эксперт.

Шнайдер предположил, что команду срочно и любой ценой сливать газ Корецкий получил от того же куратора энергетической сферы — Ростислава Шурмы, а цель этой сделки — срочно закрыть налоговый долг, чтобы Кабмин в конце концов принял нарисованный финансовый план "Укрнафты" на 2023 год.

"План принят, и теперь это открывает путь к свободному распоряжению средствами и активами огромной госкомпании. И на эти схемы и темы просто срочно должны обратить внимание следователи НАБУ и другие соответствующие правоохранительные органы. Это уже даже не смешно", — отмечает Михаил Шнайдер.

Напомним, что за последнее время государственная "Укрнафта" буквально утонула в разных скандалах.