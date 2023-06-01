Подарунок олігархам від Сергія Корецького з "Укрнафти" – як держпідприємство допомагає мільярдерам заробляти на війні

За даними експерта, компанія продає арештований природний газ за зниженими цінами

Попри військовий час на державній компанії "Укрнафта" під керівництвом Сергія Корецького продовжуються сумнівні оборудки. Зокрема, компанія продає арештований раніше природний газ за зниженими цінами.

Про це на власній сторінці у соцмережі Facebook пише політичний експерт Михайло Шнайдер, дивуючись, що це робить "Укрнафта" під керівництвом того самого Корецького з мільйонною зарплатою.

За його словами, компанія задешево продає олігархам в особі Дмитра Фірташа та скандального ексчиновника "Нафтогазу" Андрія Фаворова арештований газ за неринковими цінами.

"Ви тільки вдумайтесь в це. В той час як цим діячам зливають величезні об'єми всього по 18 тисяч гривень за тисячу кубометрів, для потреб українців… "Нафтогаз" змушений купувати той самий газ майже по 24 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ. Просто якась фантасмагорія", — обурюється Михайло Шнайдер.

До того ж з’ясовується, що "Укрнафта" таким чином розпродає у збиток державі спірний газ, який взагалі має бути під арештом, адже по ньому ще тривають суди, а Офіс генерального прокурора порушив відповідну карну справу. Тобто, якщо справа вийде не на користь державі, цей розпродаж може кваліфікуватися як крадіжка, вважає експерт.

Шнайдер припустив, що команду терміново й за будь яку ціну зливати газ Корецький отримав від того самого куратора енергетичної сфери — Ростислава Шурми, а мета цієї оборудки — поспіхом закрити податковий борг, щоб Кабмін врешті-решт прийняв намальований фінансовий план "Укрнафти" на 2023 рік.

"План прийнято, і тепер це відкриває шлях до вільного розпорядження коштами та активами величезної держкомпанії. І на ці схеми та теми просто терміново мають звернути увагу слідчі НАБУ та інші відповідні правоохоронні органи. Бо це вже навіть не смішно", — наголошує Михайло Шнайдер.

Нагадаємо, що за останній час державна "Укрнафта" буквально потонула у різноманітних скандалах.