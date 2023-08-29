ДТП с кортежем Ярославского: прокуратура странно объяснила, накажут ли олигарха

"Телеграф" выяснил, на какой стадии притормозило громкое дело

Главное следственное управление Национальной полиции Украины до сих пор осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло поздно вечером 9 февраля 2022 года в районе 534 км + 200 м автодороги "Киев — Харьков — Должанский".

Об этом по официальному запросу "Телеграфу" сообщили в Офисе генерального прокурора Украины (ОГП). Тогда в аварии погиб 50-летний мужчина — его переехали дважды.

Как известно, речь идет о смертельном ДТП с участием автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Бизнесмен свою причастность к дорожному происшествию отверг, отметив, что якобы спал в это время дома. А компания DCH, которой он владеет, сообщила, что за рулем будто бы был один из сотрудников вспомогательных служб. Последний пришел в полицию и признался, что именно он был за рулем автомобиля, фигурирующего в смертельном ДТП.

При этом источники "Телеграфа", приближенные к расследованию, говорят, что Ярославский был за рулем автомобиля "с вероятностью 90%". Бизнесмен покинул страну еще до того, как его вызвали на допрос.

"Досудебное расследование продолжается. Сообщение о подозрении не осуществлялось. Досудебное расследование проводится с соблюдением требований статьи 28 Уголовного процессуального кодекса Украины в части соблюдения разумных сроков", — рассказали в Офисе генпрокурора.

Как отметили в ОГП, дело правоохранители расследуют (?) по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 (Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, которое карается до 8 лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта — наказывается до 8 лет тюрьмы с лишением водительского удостоверения).

Также в прокуратуре добавили, что предоставление более детальной информации относительно этого ДТП невозможно в связи с требованиями ч. 1 ст. 222 Уголовного процессуального кодекса Украины: "Ими предусмотрено, что сведения досудебного расследования в конкретных уголовных производствах относятся к тайне следствия и могут быть разглашены только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным. Разглашение информации относится к тайне следствия".

Отметим, в украинском законодательстве предусматриваются следующие сроки расследования уголовных производств: шесть месяцев – по делам по уголовному проступку; 2) двенадцать месяцев – в уголовном производстве по преступлению небольшой или средней тяжести; 3) восемнадцать месяцев – в уголовном производстве в отношении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Также де-юре действуют следующие сроки давности для наказания обвиняемых. Два года – в случае совершения уголовного проступка; пять лет - в случае совершения нетяжкого преступления; семь лет - в случае совершения тяжкого преступления; десять лет - в случае совершения особо тяжкого преступления.

Впрочем, в Украине за ДТП еще ни разу не наказали олигархов (а также членов их семей) или влиятельных политиков.

Так, в 2017 году сын нардепа от ОПЗЖ Нестор Шуфрич-младший в Киеве сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. В результате ДТП пострадавший получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и переломы.

Прокуратура инкриминировала Шуфричу-младшему нарушение ПДД, повлекшее тяжкие телесные повреждения. По этой статье подозреваемому грозило от трех до восьми лет лишения свободы. После расследования суд признал сына парламентария виновным, но приговорил его только к году условного наказания.

Как сообщалось, недавно олигарх Александр Ярославский, "забывший" об обещании продать свою яхту Kaiser для помощи харьковчанам, был замечен на популярном курорте во Франции на этом же судне.

А раньше яхта Kaiser Ярославского нашлась у берегов Италии.