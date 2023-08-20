"Ну вас со своим Харьковом": бизнесмен Ярославский тусит во Франции с яхтой-"помощью" харьковчанам

Предприниматель сейчас отдыхает в Сен-Жан-Кап-Ферра

Беглый харьковский бизнесмен Александр Ярославский, который "забыл" про обещание продать свою яхту для помощи харьковчанам, был вместе с ней замечен на популярном курорте во Франции.

Об этом сообщают в сети.

Авторы постов утверждают, что предприниматель сейчас отдыхает в Сен-Жан-Кап-Ферра и публикуют видео, где мужчина, похожий на Ярославского, прибывает на моторной лодке на пляж.

"Поужинал в ресторане, а потом обратно на катер, который отвез его на яхту", — пишут в сети, напоминая, что эту яхту стоимостью в 50 миллионов долларов бизнесмен обещал продать, а на вырученные деньги помочь харьковчанам "но Ярик подумал, что ну нас н***й со своим Харьковом".

Напомним, что в феврале 2022 года произошло смертельное ДТП с участием автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. В аварии погиб 50-летний мужчина — его переехали дважды. Бизнесмен свою причастность к аварии откинул, отметив, что спал в это время дома. А компания DCH, которой он владеет, сообщила, что за рулем был один из сотрудников вспомогательных служб. Последний пришел в полицию и признался, что именно он был за рулем транспортного средства, совершившего смертельное ДТП. При этом источники "Телеграфа", приближенные к расследованию, говорят, что Ярославский был за рулем автомобиля "с вероятностью 90%". Бизнесмен покинул страну еще до того, как его вызвали на допрос.