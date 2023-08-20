"Ну вас зі своїм Харковом": бізнесмен Ярославський тусить у Франції з яхтою-"допомогою" харків'янам

Підприємець зараз відпочиває в Сен-Жан-Кап-Ферра

Харківський бізнесмен Олександр Ярославський, який "забув" про обіцянку продати свою яхту для допомоги харків’янам, був разом із нею помічений на популярному курорті у Франції.

Про це повідомляють у мережі.

Автори постів стверджують, що підприємець зараз відпочиває у Сен-Жан-Кап-Ферра та публікують відео, де чоловік, схожий на Ярославського, прибуває на моторному човні на пляж.

"Повечеряв у ресторані, а потім назад на катер, який відвіз його на яхту", — пишуть у мережі, нагадуючи, що цю яхту вартістю 50 мільйонів доларів бізнесмен обіцяв продати, а на виручені гроші допомогти харків’янам "але Ярік подумав, що ну нас н***й зі своїм Харковом".

Нагадаємо, що у лютому 2022 року сталася смертельна ДТП за участю автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. В аварії загинув 50-річний чоловік — його переїхали двічі. Бізнесмен свою причетність до аварії відкинув, зазначивши, що спав у цей час удома. А компанія DCH, якою він володіє, повідомила, що за кермом був один із співробітників допоміжних служб. Останній прийшов у поліцію і зізнався, що саме він був за кермом транспортного засобу, який скоїв смертельну ДТП. При цьому джерела "Телеграфа", наближені до розслідування, кажуть, що Ярославський був за кермом автомобіля "з ймовірністю 90%". Бізнесмен покинув країну ще до того, як його викликали на допит.