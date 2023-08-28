Блогершу Дашу Квиткову обвиняют в массовом ДТП с участием элитных автомобилей: подробности (фото, видео)

Сама Квиткова пока никак не комментирует ситуацию

В воскресенье, 27 августа, в Святошинском районе Киева на Академгородке произошла крупная авария с участием четырех элитных автомобилей. В принципе, как для столицы событие практически обыденное, если бы за рулем одного из автомобилей не была известная блогерша Даша Квиткова. По крайней мере так сообщают в сети.

Фото и видео аварии, в которой столкнулись Ford Mustang, две машины Tesla и Lexus, распространились в социальных сетях. Поскольку в ДТП не обошлось без потерпевших, открыто уголовное производство и полиция выясняет все обстоятельства.

"По свидетельствам очевидцев, за рулем Lexus сидела блогерша Квиткова, которая проехала на красный сигнал светофора, из-за чего и произошла авария. Говорят, что автомобиль она взяла на тест-драйв и теперь пытается избежать ответственности" — говорится в сообщении телеграм-канала "Оперативно про Київ".

Этот же телеграм-канал также опубликовал фото и видео с места происшествия.

ДТП случилось на перекрестке на Академгородке в Киеве

Столкнулось четыре элитных автомобиля: Ford Mustang, две машины Tesla и Lexus

Была ли за рулем Даша Квитова неизвестно. Однако в своем блоге в Инстаграм она опубликовала "интригующую" сторис, которой сообщила, что у нее что-то случилось.

"Ехала сегодня к Тане в роддом, но не сложилось. Тяжелый день, все расскажу потом" — написала Квиткова на фоне снимка дороги возле авто.

В комментариях под недавними постами Квитковой также можно найти много вопросов об аварии от ее подписчиков. Более того, некоторые отмечают, что блогерша удаляет эти сообщения.

"Телеграф" писал ранее, что Даша Квиткова ответила поклонникам на каверзные вопросы относительно личной жизни. Блогерша подчеркнула, что на данный момент чувствует себя счастливой.