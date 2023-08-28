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Блогершу Дашу Квиткову обвиняют в массовом ДТП с участием элитных автомобилей: подробности (фото, видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Даша Квиткова якобы стала виновницей крупного ДТП в Киеве Новость обновлена 28 августа 2023, 11:09
Даша Квиткова якобы стала виновницей крупного ДТП в Киеве. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сама Квиткова пока никак не комментирует ситуацию

В воскресенье, 27 августа, в Святошинском районе Киева на Академгородке произошла крупная авария с участием четырех элитных автомобилей. В принципе, как для столицы событие практически обыденное, если бы за рулем одного из автомобилей не была известная блогерша Даша Квиткова. По крайней мере так сообщают в сети.

Фото и видео аварии, в которой столкнулись Ford Mustang, две машины Tesla и Lexus, распространились в социальных сетях. Поскольку в ДТП не обошлось без потерпевших, открыто уголовное производство и полиция выясняет все обстоятельства.

"По свидетельствам очевидцев, за рулем Lexus сидела блогерша Квиткова, которая проехала на красный сигнал светофора, из-за чего и произошла авария. Говорят, что автомобиль она взяла на тест-драйв и теперь пытается избежать ответственности" — говорится в сообщении телеграм-канала "Оперативно про Київ".

Этот же телеграм-канал также опубликовал фото и видео с места происшествия.

ДТП на Академгородке в Киеве
ДТП случилось на перекрестке на Академгородке в Киеве
ДТП на Академгородке в Киеве - фото
Столкнулось четыре элитных автомобиля: Ford Mustang, две машины Tesla и Lexus

Была ли за рулем Даша Квитова неизвестно. Однако в своем блоге в Инстаграм она опубликовала "интригующую" сторис, которой сообщила, что у нее что-то случилось.

"Ехала сегодня к Тане в роддом, но не сложилось. Тяжелый день, все расскажу потом" — написала Квиткова на фоне снимка дороги возле авто.

Сторис Даши Квитковой

В комментариях под недавними постами Квитковой также можно найти много вопросов об аварии от ее подписчиков. Более того, некоторые отмечают, что блогерша удаляет эти сообщения.

комментарии про аварию с Квитковой
в сети обвиняют Квиткову в ДТП
ДТП с Квитковой в Киеве - комментарии

"Телеграф" писал ранее, что Даша Квиткова ответила поклонникам на каверзные вопросы относительно личной жизни. Блогерша подчеркнула, что на данный момент чувствует себя счастливой.

Теги:
#Киев #ДТП #Даша Квиткова