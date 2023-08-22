Укр

"Показуха в такое сложное время": в сети раскритиковали Анну Тринчер за покупку Porsche во время войны (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Анна Тринчер и Porsche Macan Новость обновлена 22 августа 2023, 15:28
Анна Тринчер и Porsche Macan. Фото instagram.com/annatrincher_official

Певица получила новое авто в подарок от мужа-блогера Александра Волошина

Украинская певица Анна Тринчер и ее муж, блогер Александр Волошин хоть и решили пожить отдельно, отношения продолжают. Более того, мужчина преподнес жене роскошный подарок – новое авто.

Видео, как Тринчер получает машину в подарок, появилось на странице певицы в Instagram 22 августа 2023 года. По словам певицы, именно о таком она и мечтала.

"Вау, боже, какая она красивая, я в шоке. Красотка! Такая мечта с самого детства. Я смотрела фильмы о любви и мечтала, чтобы мой муж подарил мне Porsche", — говорит Тринчер.

Цена на такую модель, как в ролике, Porsche Macan, стартует от 2,6 мл грн и доходит до 3,5 млн грн. Оранжевый цвет машины как раз совпал с цветом маникюра артистки.

Porsche Macan
Цены на Porsche Macan. Данные: dealer.porsche.com

В комментариях многие раскритиковали Тринчер за то, что хвалится дорогим авто в разгар полномасштабной войны. Есть и те, кто поздравил артистку. Вот, что пишут украинцы под публикацией звезды:

  • "А напомните мне, какой сейчас год? Война закончилась уже? Победили?";
  • "Показуха в такое сложное время";
  • "Кому война… а кому нет";
  • "Столько людей, которым нужна помощь, потребностей военных… а она тут мечту осуществляет, тачку новую купила";
  • "Кайф, очень круто, поздравляю!";
  • "Это пожежа! Поздравляю".
Реакция сети на новую машину Анны Тринчер
Реакция сети на новую машину Анны Тринчер
Реакция сети на новую машину Анны Тринчер
Реакция сети на новую машину Анны Тринчер
Реакция сети на новую машину Анны Тринчер
Реакция сети на новую машину Анны Тринчер
Реакция сети на новую машину Анны Тринчер

К слову, ранее Волошин подарил супруге Porsche Macan за 70 тысяч долларов. Правда, то авто черного цвета и с другим номерным знаком. Тем не менее, не исключено, что певица просто сменила цвет своей машины, хотя и не делает на этом акцент в ролике.

Анна Тринчер, Александр Волошин, машина
Подарок Волошина для Тринчер в мае и оранжевый Porsche из нового ролика
Теги:
#Машина #Анна Тринчер #Александр Волошин