"Показуха в такое сложное время": в сети раскритиковали Анну Тринчер за покупку Porsche во время войны (видео)

Певица получила новое авто в подарок от мужа-блогера Александра Волошина

Украинская певица Анна Тринчер и ее муж, блогер Александр Волошин хоть и решили пожить отдельно, отношения продолжают. Более того, мужчина преподнес жене роскошный подарок – новое авто.

Видео, как Тринчер получает машину в подарок, появилось на странице певицы в Instagram 22 августа 2023 года. По словам певицы, именно о таком она и мечтала.

"Вау, боже, какая она красивая, я в шоке. Красотка! Такая мечта с самого детства. Я смотрела фильмы о любви и мечтала, чтобы мой муж подарил мне Porsche", — говорит Тринчер.

Цена на такую модель, как в ролике, Porsche Macan, стартует от 2,6 мл грн и доходит до 3,5 млн грн. Оранжевый цвет машины как раз совпал с цветом маникюра артистки.

Цены на Porsche Macan. Данные: dealer.porsche.com

В комментариях многие раскритиковали Тринчер за то, что хвалится дорогим авто в разгар полномасштабной войны. Есть и те, кто поздравил артистку. Вот, что пишут украинцы под публикацией звезды:

"А напомните мне, какой сейчас год? Война закончилась уже? Победили?";

"Показуха в такое сложное время";

"Кому война… а кому нет";

"Столько людей, которым нужна помощь, потребностей военных… а она тут мечту осуществляет, тачку новую купила";

"Кайф, очень круто, поздравляю!";

"Это пожежа! Поздравляю".

К слову, ранее Волошин подарил супруге Porsche Macan за 70 тысяч долларов. Правда, то авто черного цвета и с другим номерным знаком. Тем не менее, не исключено, что певица просто сменила цвет своей машины, хотя и не делает на этом акцент в ролике.