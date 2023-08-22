"Показуха в такий складний час": у мережі розкритикували Анну Трінчер за покупку Porsche під час війни (відео)

Співачка отримала нове авто у подарунок від чоловіка-блогера Олександра Волошина

Українська співачка Анна Трінчер та її чоловік, блогер Олександр Волошин хоч і вирішили пожити окремо, стосунки продовжують. Більше того, чоловік подарував дружині розкішний подарунок – нове авто.

Відео, як Трінчер отримує машину в подарунок, з’явилося на сторінці співачки у Instagram 22 серпня 2023 року. За словами співачки, саме про таке вона мріяла.

"Вау, боже, яка вона красива, я в шоці. Красуня! Така мрія з самого дитинства. Я дивилася фільми про кохання і мріяла, щоб мій чоловік подарував мені Porsche", — каже Трінчер.

Ціна на таку модель, як у ролику Porsche Macan, стартує від 2,6 мл грн і доходить до 3,5 млн грн. Помаранчевий колір машини якраз збігся із кольором манікюру артистки.

Ціни на Porsche Macan. Дані: dealer.porsche.com

У коментарях багато хто розкритикував Трінчер за те, що хвалиться дорогим авто у розпал повномасштабної війни. Є й ті, хто привітав артистку. Ось що пишуть українці під публікацією зірки:

"А нагадайте мені, який зараз рік? Війна закінчилася вже? Перемогли?";

"Показуха у такий складний час";

"Кому війна... а кому ні";

"Стільки людей, яким потрібна допомога, потреб військових... а вона тут мрію здійснює, тачку нову купила";

"Кайф, дуже круто, вітаю!";

"Це пожежа! Вітаю".

До речі, раніше Волошин подарував дружині Porsche Macan за 70 тисяч доларів. Щоправда, то авто чорного кольору та з іншим номерним знаком. Тим не менш, не виключено, що співачка просто змінила колір своєї машини, хоч і не робить на цьому акценту в ролику.