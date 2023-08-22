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"Показуха в такий складний час": у мережі розкритикували Анну Трінчер за покупку Porsche під час війни (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Анна Трінчер та Porsche Macan Новина оновлена 22 серпня 2023, 15:28
Анна Трінчер та Porsche Macan. Фото instagram.com/annatrincher_official

Співачка отримала нове авто у подарунок від чоловіка-блогера Олександра Волошина

Українська співачка Анна Трінчер та її чоловік, блогер Олександр Волошин хоч і вирішили пожити окремо, стосунки продовжують. Більше того, чоловік подарував дружині розкішний подарунок – нове авто.

Відео, як Трінчер отримує машину в подарунок, з’явилося на сторінці співачки у Instagram 22 серпня 2023 року. За словами співачки, саме про таке вона мріяла.

"Вау, боже, яка вона красива, я в шоці. Красуня! Така мрія з самого дитинства. Я дивилася фільми про кохання і мріяла, щоб мій чоловік подарував мені Porsche", — каже Трінчер.

Ціна на таку модель, як у ролику Porsche Macan, стартує від 2,6 мл грн і доходить до 3,5 млн грн. Помаранчевий колір машини якраз збігся із кольором манікюру артистки.

Porsche Macan
Ціни на Porsche Macan. Дані: dealer.porsche.com

У коментарях багато хто розкритикував Трінчер за те, що хвалиться дорогим авто у розпал повномасштабної війни. Є й ті, хто привітав артистку. Ось що пишуть українці під публікацією зірки:

  • "А нагадайте мені, який зараз рік? Війна закінчилася вже? Перемогли?";
  • "Показуха у такий складний час";
  • "Кому війна... а кому ні";
  • "Стільки людей, яким потрібна допомога, потреб військових... а вона тут мрію здійснює, тачку нову купила";
  • "Кайф, дуже круто, вітаю!";
  • "Це пожежа! Вітаю".
Реакція мережі на нову машину Анни Трінчер
Реакція мережі на нову машину Анни Трінчер
Реакція мережі на нову машину Анни Трінчер
Реакція мережі на нову машину Анни Трінчер
Реакція мережі на нову машину Анни Трінчер
Реакція мережі на нову машину Анни Трінчер
Реакція мережі на нову машину Анни Трінчер

До речі, раніше Волошин подарував дружині Porsche Macan за 70 тисяч доларів. Щоправда, то авто чорного кольору та з іншим номерним знаком. Тим не менш, не виключено, що співачка просто змінила колір своєї машини, хоч і не робить на цьому акценту в ролику.

Анна Трінчер, Олександр Волошин, машина
Подарунок Волошина для Трінчер у травні та помаранчевий Porsche з нового ролика
Теги:
#Авто #Анна Трінчер #Олександр Волошин