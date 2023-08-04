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Даша Квиткова очаровала сеть обнаженными снимками в "голом платье": "Это Голливуд"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Даша Квиткова Новость обновлена 04 августа 2023, 19:51
Даша Квиткова. Фото https://www.instagram.com/kvittkova/

Девушка снялась в очень откровенном платье

Известная украинская блогерша Даша Квиткова, которую ранее заподозрили в изменах бывшему мужу телеведущему Никите Добрынину, не перестает баловать своих поклонников результатами своих фотосессий. На этот раз девушка предстала в откровенном "голом платье".

На своем странице в Инстаграм Квиткова поделилась серией фото, на которых она позировала практически в обнаженном виде. Из одежды на ней было только платье из многослойных цепочек со стразами. Обнаженную грудь Дарья прикрывала руками.

Свой откровенный образ блогерша дополнила вечерним макияжем в бронзовых тонах и черными стрелками. Волосы девушка уложила в низкий хвост с голливудскими волнами.

"квітни розкішно. небезпечно. нестримно. квітни помалу. як тобі заманеться. тільки квітни" — подписала свой пост Квиткова стихом писательницы Рупи Каур.

пост Даши Квитковой
Даша Квиткова
Даша Квиткова
Даша Квиткова
Даша Квиткова
Даша Квиткова
Даша Квиткова
Даша Квиткова

Поклонники Квитковой остались в восторге от новой фотосессии своей любимицы. В комментариях по ее постом можно увидеть множество восторженных отзывов и лестных комплиментов.

Реакция сети на фото Даши Квитковой
Реакция сети на фото Даши Квитковой
Реакция сети на фото Даши Квитковой
Реакция сети на фото Даши Квитковой
Реакция сети на фото Даши Квитковой

"Телеграф" писал ранее, что Даша Квиткова ответила поклонникам на каверзные вопросы относительно личной жизни. Блогерша подчеркнула, что на данный момент чувствует себя счастливой.

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#Даша Квиткова