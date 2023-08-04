Даша Квиткова очаровала сеть обнаженными снимками в "голом платье": "Это Голливуд"

Девушка снялась в очень откровенном платье

Известная украинская блогерша Даша Квиткова, которую ранее заподозрили в изменах бывшему мужу телеведущему Никите Добрынину, не перестает баловать своих поклонников результатами своих фотосессий. На этот раз девушка предстала в откровенном "голом платье".

На своем странице в Инстаграм Квиткова поделилась серией фото, на которых она позировала практически в обнаженном виде. Из одежды на ней было только платье из многослойных цепочек со стразами. Обнаженную грудь Дарья прикрывала руками.

Свой откровенный образ блогерша дополнила вечерним макияжем в бронзовых тонах и черными стрелками. Волосы девушка уложила в низкий хвост с голливудскими волнами.

"квітни розкішно. небезпечно. нестримно. квітни помалу. як тобі заманеться. тільки квітни" — подписала свой пост Квиткова стихом писательницы Рупи Каур.

Поклонники Квитковой остались в восторге от новой фотосессии своей любимицы. В комментариях по ее постом можно увидеть множество восторженных отзывов и лестных комплиментов.

"Телеграф" писал ранее, что Даша Квиткова ответила поклонникам на каверзные вопросы относительно личной жизни. Блогерша подчеркнула, что на данный момент чувствует себя счастливой.