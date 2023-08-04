Даша Квіткова зачарувала мережу оголеними знімками в "голій сукні": "Це Голівуд"

Дівчина знялася у дуже відвертій сукні

Відома українська блогерка Даша Квіткова, яку раніше запідозрили у зрадах колишньому чоловікові телеведучому Микиті Добриніну, не перестає балувати своїх шанувальників результатами своїх фотосесій. Цього разу дівчина постала у відвертій "голій сукні".

На своїй сторінці Інстаграм Квіткова поділилася серією фото, на яких вона позувала практично в оголеному вигляді. З одягу на ній була тільки сукня з багатошарових ланцюжків зі стразами. Голі груди Дарина прикривала руками.

Свій відвертий образ блогерка доповнила вечірнім макіяжем у бронзових тонах та чорними стрілками. Волосся дівчина поклала в низький хвіст із голлівудськими хвилями.

"квітни розкішно. небезпечно. нестримно. квітни помалу. як тобі заманеться. тільки квітни" — підписала свою посаду Квіткова віршем письменниці Рупі Каур.

Шанувальники Квіткової залишилися у захваті від нової фотосесії своєї улюблениці. У коментарях по її посту можна побачити безліч захоплених відгуків та приємних компліментів.

"Телеграф" писав раніше, що Даша Квіткова відповіла шанувальникам на каверзні питання щодо особистого життя. Блогерша наголосила, що на даний момент почувається щасливою.