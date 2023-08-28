Блогерку Дашу Квіткову звинувачують у масовій ДТП за участю елітних автомобілів: подробиці (фото, відео)

Сама Квіткова поки що ніяк не коментує ситуацію

У неділю, 27 серпня, у Святошинському районі Києва на Академмістечку сталася велика аварія за участю чотирьох елітних автомобілів. В принципі, як для столиці подія практично повсякденна, якби за кермом одного з автомобілів не була відома блогерка Даша Квіткова. Принаймні так повідомляють у мережі.

Фото та відео аварії, в якій зіткнулися Ford Mustang, дві машини Tesla та Lexus, поширилися у соціальних мережах. Оскільки у ДТП не обійшлося без потерпілих, відкрито кримінальне провадження та поліція з’ясовує всі обставини.

"За свідченнями очевидців, за кермом Lexus сиділа блогерка Квіткова, яка проїхала на червоний сигнал світлофора, через що і сталася аварія. Кажуть, що автомобіль вона взяла на тест-драйв і тепер намагається уникнути відповідальності", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Оперативно про Київ".

Цей телеграм-канал також опублікував фото та відео з місця події.

ДТП сталося на перехресті на Академмістечку у Києві

Зіткнулися чотири елітні автомобілі: Ford Mustang, дві машини Tesla і Lexus

Чи була за кермом Даша Квітова невідомо. Однак у своєму блозі в Інстаграм вона опублікувала "таємничу" сторіс, якій повідомила, що в неї щось трапилося.

"Їхала сьогодні до Тані до пологового будинку, але не склалося. Важкий день, все розповім потім" — написала Квіткова на тлі знімку дороги біля авто.

У коментарях під недавніми постами Квіткової також можна знайти багато запитань про аварію від її передплатників. Щобільше, деякі зазначають, що блогерка видаляє ці повідомлення.

"Телеграф" писав раніше, що Даша Квіткова відповіла шанувальникам на каверзні питання щодо особистого життя. Блогерка наголосила, що на цей час почувається щасливою.