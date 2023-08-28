Рус

Блогерку Дашу Квіткову звинувачують у масовій ДТП за участю елітних автомобілів: подробиці (фото, відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
748
Даша Квіткова нібито стала винуватицею великої ДТП у Києві Новина оновлена 28 серпня 2023, 11:09
Даша Квіткова нібито стала винуватицею великої ДТП у Києві. Фото Колаж "Телеграфу"

Сама Квіткова поки що ніяк не коментує ситуацію

У неділю, 27 серпня, у Святошинському районі Києва на Академмістечку сталася велика аварія за участю чотирьох елітних автомобілів. В принципі, як для столиці подія практично повсякденна, якби за кермом одного з автомобілів не була відома блогерка Даша Квіткова. Принаймні так повідомляють у мережі.

Фото та відео аварії, в якій зіткнулися Ford Mustang, дві машини Tesla та Lexus, поширилися у соціальних мережах. Оскільки у ДТП не обійшлося без потерпілих, відкрито кримінальне провадження та поліція з’ясовує всі обставини.

"За свідченнями очевидців, за кермом Lexus сиділа блогерка Квіткова, яка проїхала на червоний сигнал світлофора, через що і сталася аварія. Кажуть, що автомобіль вона взяла на тест-драйв і тепер намагається уникнути відповідальності", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Оперативно про Київ".

Цей телеграм-канал також опублікував фото та відео з місця події.

ДТП на Академмістечку у Києві
ДТП сталося на перехресті на Академмістечку у Києві
ДТП на Академмістечку у Києві.
Зіткнулися чотири елітні автомобілі: Ford Mustang, дві машини Tesla і Lexus

Чи була за кермом Даша Квітова невідомо. Однак у своєму блозі в Інстаграм вона опублікувала "таємничу" сторіс, якій повідомила, що в неї щось трапилося.

"Їхала сьогодні до Тані до пологового будинку, але не склалося. Важкий день, все розповім потім" — написала Квіткова на тлі знімку дороги біля авто.

Сторіс Даші Квіткової

У коментарях під недавніми постами Квіткової також можна знайти багато запитань про аварію від її передплатників. Щобільше, деякі зазначають, що блогерка видаляє ці повідомлення.

коментарі про аварію з Квітковою
у мережі звинувачують Квіткову у ДТП
ДТП з Квітковою у Києві — коментарі

"Телеграф" писав раніше, що Даша Квіткова відповіла шанувальникам на каверзні питання щодо особистого життя. Блогерка наголосила, що на цей час почувається щасливою.

Теги:
#Київ #ДТП #Даша Квіткова