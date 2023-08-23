"Слуга народа" попал в серьезное ДТП, он в больнице: что известно о нардепе

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Копыленко попал в серьезную аварию. Сейчас он находится в больнице.

Об этом сообщает движение "Чесно". По его данным, о ДТП рассказали коллеги нардепа.

То, что Копыленко попал в ДТП, подтвердили и источники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа". По их словам нардеп попал в больницу в результате тяжелой аварии.

Подробностей о состоянии Копыленко пока нет. Во фракция пообещали сообщить детали происшествия позже.

Что известно об Александре Копыленко

Александр Копыленко

В 2019 году он был избран народным депутатом Украины 9 созыва как 135 номер в списке партии "Слуга народа". Он является членом Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Родился 26 июня 1961 в Киеве, окончил Киевский государственный университет им. Шевченко по специальности "международное право". Копыленко — академик Национальной академии наук Украины и академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Нардеп считается одним из ведущих экспертов в области государство- и правотворчества, законотворчества. Он занимал должности директора Института законодательства ВРУ, советника Председателя ВРУ. Также избирался членом Центральной избирательной комиссии, вице-президентом Национальной академии правовых наук Украины. Является председателем Национальной комиссии радиационной защиты населения.

Как сообщал "Телеграф", 22 августа в боях за Украину погиб депутат Киевского городского совета от "ЕС" Сергей Ильницкий с позывным "Сокол". С самого начала боевых действий он находился на фронте.