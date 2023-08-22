"Вдячна" Стефанчуку: нардеп заявила, что ее не пустили на ветеранский форум, разгорается скандал

Некоторые украинцы не согласились с депутатом

Народный депутат Ирина Никорак из фракции "Европейская Солидарность", которая занимается вопросами военных и ветеранов, заявила, что её не впустили на Международный ветеранский форум. Она обвинила организаторов (Минветеранов) в "политизации процессов" и непринятым отношением к представителям оппозиции.

Так 22 августа на своей странице в Facebook Никорак написала, что хотела сегодня лично увидеть, пожать руку и познакомиться с приглашенными защитниками и защитницами, ветеранами и участниками 6 Международного ветеранского форума "Украина. Защитники. Будущее". Но, по её словам, нардепа просто не впустили в зал по "непонятным причинам".

"Сначала объяснили, что меня нет в списках, хотя предварительно заверили, что я в списках. Затем нужно было дождаться завершения официальной части и ожидать, когда с форума выйдут Министр Обороны, Спикер ВРУ, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и т.д. Они вышли, дверь закрылась и я продолжила стоять на улице за закрытой дверью!!! Как мне объяснили, на мероприятии находятся люди, нуждающиеся в повышенной безопасности и защите. То есть наверное я являюсь прямой опасностью для таких людей?!", — утверждает она.

Исходя из всего вышесказанного Никорак сделала вывод, что она столкнулась с якобы "полной политизацией процессов, неприемлемым отношением к представителям оппозиции и двойным стандартам".

"Я не понимаю почему так происходит, когда народные депутаты не имеют возможности выполнять свои обязанности, участвовать в обсуждении и формировании ветеранской политики во время таких государственных мероприятий?!", — говорит она и добавляет, что не верит в то, что" сегодняшний инцидент – досадное стечение обстоятельств. Но мне хочется верить, что выводы будут сделаны достойны и такого больше не повторится. Подобного рода противостояние не ко времени!".

Отлельно, к слову, она "поблагодарила" спикера парламента Руслана Стефанчука, за сообщение с трибуны о создании Подкомитета по реабилитации ветеранов и призыв к сотрудничеству с ним.

"Но повторюсь, я являюсь главой этого подкомитета, и вынуждена была стоять за закрытой дверью…", — говорит она.

После слов Никонорак в сети начал разгораться настоящий скандал. Например, её пост прокомментировала Виктория Шинкаренко — директор Дома ветеранов в Ровно. Она обвинила депутата во лжи и призвала не поддаваться на "манипуляции". Правда не все комментаторы поддержали такое мнение.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский журнал NV попал в громкий скандал со своей новой обложкой.