"Вдячна" Стефанчуку: нардеп заявила, що її не пустили на ветеранський форум, спалахує скандал

Деякі українці не погодились із депутатом

Народний депутат Ірина Нікорак із фракції "Європейська Солідарність", яка займається питаннями військових та ветеранів, заявила, що її не впустили на Міжнародний ветеранський форум. Вона звинуватила організаторів (Мінветеранів) у "політизації процесів" та неприйнятим ставленням до представників опозиції.

Так 22 серпня на своїй сторінці у Facebook Нікорак написала, що хотіла сьогодні особисто побачити, потиснути руку та познайомитися із запрошеними захисниками та захисницями, ветеранами та учасниками 6 Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Захисники. Майбутнє". Але, за її словами, нардепа просто не впустили до зали з "незрозумілих причин".

"Спочатку пояснили, що мене немає в списках, хоча попередньо запевнили, що я є в списках. Потім потрібно було дочекатися завершення офіційної частини і очікувати, коли з форуму вийдуть Міністр Оборони, Спікер ВРУ, Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій тощо. Вони вийшли, двері зачинилися і я продовжила стояти на вулиці за зачиненими дверима!!! Як мені пояснили, на заході знаходяться люди, які потребують підвищеноі безпеки та захисту. Тобто мабуть я є прямою небезпекою для таких людей?!", — стверджує вона.

Виходячи з усього вищесказаного, Нікорак зробила висновок, що вона зіткнулася з нібито "повною політизацією процесів, неприйнятним ставленням до представників опозиції та подвійних стандартів".

"Я не розумію чому так відбувається, коли народні депутати не мають змоги виконувати свої обовʼязки, брати участь в обговоренні й формуванні ветеранської політики під час ось таких державних заходів?!", — каже вона і додає, що не вірить у те, що "сьогоднішній інцидент — прикрій збіг обставин. Але мені хочеться вірити, що висновки будуть зроблені гідні і такого більше не повториться. Подібного роду протистояння не вчасне!".

Окремо, до речі, вона "подякувала" спікеру парламенту Руслану Стефанчуку, за повідомлення з трибуни про створення Підкомітету з реабілітації ветеранів та заклик до співпраці з ним.

"Але повторюся, я є головою цього підкомітету і змушена була стояти за зачиненими дверима…", — каже вона.

Після слів Ніконорак у мережі почав спалахувати справжній скандал. Наприклад, її пост прокоментувала Вікторія Шинкаренко – директор Будинку ветеранів у Рівному. Вона звинуватила депутата у брехні та закликала не піддаватися на "маніпуляції". Щоправда, не всі коментатори підтримали таку думку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український журнал NV потрапив у гучний скандал зі своєю новою обкладинкою.