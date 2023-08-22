ЦИК зарегистрировала нового нардепа-"слугу" Тарарина: что о нем известно

Новоизбранный нардеп причастен к "Кварталу 95"

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Николая Тарарина народным депутатом от партии "Слуга народа". Его включили в избирательный список под №147.

Об этом сказано в сообщении ЦИК от 22 августа. Члены комиссии на сегодняшнем заседании рассмотрели заявление и необходимые документы нового народного избранника.

В заявлении ЦИК сказано, что Татарин был зарегистрирован народным депутатом от "Слуги народа", как тот, который был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуга народа". Известно, что Николай Татарин занял место Андрея Холодова, который добровольно сложил мандат нардепа, так как шел в избирательном списке сразу после него.

На портале "Чесно" рассказали, что Николай Татарин в 2019 году баллотировался в ВР от "Слуги народа" под №147, но не прошел. Также он был причастен к деятельности студии "Квартал 95", а именно представлял ее юридические интересы — работал в юридической фирме "Гелон", которая сотрудничала с "Кварталом". Адвокатской деятельностью новоизбранный нардеп занимается с 2015 года после того, как получил удостоверение Совета адвокатов Киевской области.

По информации из открытых источников известно, что основатель и владелец юрфирмы "Гелон" — нардеп от президентской партии Сергей Ионушас. Кроме того, он был владельцем и другой юридической компании под названием "Консион", бенефициаром которой на данный момент является Николай Татарин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто из скандальных нардепов от "Слуги народа", которых поймали на взятках и отдыхе за границей, извинился перед украинцами.