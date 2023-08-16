В Раде появился новый нардеп: связан с "95 кварталом"

Он избран народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе

Николай Тарарин — адвокат фирмы, представлявшей интересы "95 квартала", стал новым депутатом Верховной Рады от "Слуги народа". Он занял место Андрея Холодова, сложившего мандат.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

"ЦИК признал Николая Тарарина избранным народным депутатом Украины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ЦИК получил постановление Верховной Рады Украины от 9 августа 2023 года, о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Андрея Холодова.

Татарин занял его место, так как он является следующим по очередности кандидатом, включенным в избирательный список партии "Слуга народа" под № 147. Он избран народным депутатом в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

На момент баллотирования в 2019 году Тарарин работал в юридической фирме "Гелон", которая, по данным "Движения ЧЕСТНО", представляла и интересы студии "Квартал 95".

Согласно данным YouControl, Тарарин также является бенефициаром юридической компании "Консион". Владельцем обоих был Сергей Ионушас — нардеп от "Слуги народа", сообщал "Рух ЧЕСНО".

Как сообщал "Телеграф", место угодившего в скандал и сложившего мандат Юрия Аристова в Верховной Раде заняла Наталья Локтионова, которая по данным СМИ является сестрой помощницы президента Владимира Зеленского Марии Левченко.