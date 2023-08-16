У Раді з'явився новий нардеп: пов'язаний із "95 кварталом"

Його обрано народним депутатом у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі

Микола Тарарін — адвокат фірми, що представляла інтереси "95 кварталу", став новим депутатом Верховної Ради від "Слуги народу". Він посів місце Андрія Холодова, котрий склав мандат.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

"ЦВК визнала Миколу Тараріна обраним народним депутатом України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЦВК отримала ухвалу Верховної Ради України від 9 серпня 2023 року, про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Холодова.

Татарин посів його місце, оскільки він є наступним за черговістю кандидатом, включеним до виборчого списку партії "Слуга народу" за № 147. Його обрано народним депутатом у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

На момент балотування у 2019 році Тарарин працював у юридичній фірмі "Гелон", яка, за даними "Руху Чесно", представляла й інтереси студії "Квартал 95".

За даними YouControl, Тарарін також є бенефіціаром юридичної компанії "Консіон". Власником обох був Сергій Йонушас — нардеп від "Слуги народу", повідомляв "Рух ЧЕСНО".

Як повідомляв "Телеграф", місце Юрія Арістова, що потрапив у скандал і склав мандат у Верховній Раді , посіла Наталія Локтіонова, яка за даними ЗМІ є сестрою помічниці президента Володимира Зеленського Марії Левченко.