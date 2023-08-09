Кругообіг "слуг народу": один втратив мандат, інша увійшла до Ради

Голосування відбулося 9 серпня

Парламент достроково припинив депутатські повноваження народного депутата від "Слуга народу" Андрія Холодова, а також місце Юрія Арістова, що потрапив у скандал і склав мандат, посіла Наталія Локтіонова.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За ухвалу про припинення повноважень Холодова проголосували 308 депутатів.

Нагадаємо, Холодов — кум Віктора Медведчука, як з’ясували журналісти "Схем", 21 січня 2023 року він виїхав з України й з того моменту вже пів року не з’являвся на засідання Верховної Ради. Загалом з початку повномасштабного вторгнення "слуга" виїжджав з України 12 разів, але завжди повертався. За наявною інформацією, Андрій Холодов зараз проживає на Кіпрі у сімейному маєтку у місті Лімасол. Нещодавно його виключили із партії "Слуга народу", Холодов за власним бажанням відмовився від мандата народного депутата України.

Інформація про те, що місце Арістова в парламенті займе Локтіонова, з’явилася ще 2 серпня. Політику 42 роки, ймовірно, вона є сестрою помічниці президента Володимира Зеленського Марії Левченко. Відомо, що у 2019 році Локтіонова брала участь у парламентських виборах до Верховної Ради за списком "Слуги народу" за №146.

Як повідомляв "Телеграф", голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, чому Юрій Арістов, який відпочивав на Мальдівах під час війни, втратив мандат і отримав підозру, а у депутата Богдана Торохтія, який відпочивав із дружиною в Болгарії, де вона обзавелася дорогою нерухомістю тим часом все цілком непогано.