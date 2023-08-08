Міг виправитися, але не захотів: Арахамія озвучив рішення щодо скандально відомого нардепа-"слуги" Торохтія

У "Слузі народу" пообіцяли ухвалити кілька рішень щодо нардепу

Керівник фракції "Слуга народу" у Верховній раді України Давид Арахамія прокоментував скандал навколо нардепа Богдана Торохтія, у якого знайшли елітний автопарк і не тільки. Він заявив, що порушить питання про виключення нардепа з фракції.

Про це Давид Арахамія повідомив у своєму Telegram-каналі. Він підкреслив, у нардепа було достатньо часу, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати якось реабілітуватися.

Давид Арахамія також вважає, що Богдан Торохтій міг би продати якесь авто зі свого елітного автопарку, а виручені гроші передати на потреби ЗСУ. Таким чином він дав би зрозуміти, що "усвідомив свою помилку і більше не буде так чинити", але цього не сталося.

Також родина Торохтія під час війни продовжила отримувати гроші із бюджету.

"Більш того, ми дізналися, що поки сім’я Богдана Торохтія купувала елітне майно, він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла", — розповів Давид Арахамія.

З огляду на це Богдан Торохтій має повернути отримані гроші до бюджету та скласти депутатський мандат. Крім того, буде порушено питання про виключення нардепа із фракції "Слуга народу", додав Давид Арахамія.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Богдан Торохтій під час війни відпочивав за кордоном. Крім того, цього року він купив дорогий автомобіль Mercedes-Benz EQS.