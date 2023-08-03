"Слуги народу" на курортах: Арахамія пояснив, чому Арістов пішов із Ради, а інший нардеп залишився

У "СН" прокоментували ситуацію з різними покараннями для нардепів

Народний депутат Юрій Арістов, який відпочивав на Мальдівах під час війни, втратив мандат і отримав підозру, а у депутата Богдана Торохтія, який відпочивав із дружиною в Болгарії, де вона придбала дорогу нерухомість, тим часом усе цілком непогано. З цього може скластися враження, що покарання залежить від того, які стосунки у "порушника" з керівництвом країни. Однак, це не так.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

"Дружина Торохтія не належить до нашої політичної партії. Ще до того, як вони були одружені, вона вже вела такий самий, скажімо так, демонстративний спосіб життя, з Майбахами, Бентлі та іншими речами, які на той момент не стосувалися навіть самого Торохтія. Коли трапилася ця історія, я її уважно вивчав. З огляду на те, що й після укладення шлюбу з Торохтієм вона не змінила своїх звичок, не перестала користуватися Інстаграмом, і гуляла за ті гроші, які вона має...», — сказав він.

За словами Арахамії, дружина Торохтія має окреме джерело доходу, незалежне від нардепа. І це легко перевірити, порівнявши "до" та "після".

"Якби вона до весілля з ним їздила на Ланосі, а потім почала їздити на Мерседесі, це була б інша справа. Тож тут виключно моральний аспект. Я, як можу, намагаюся стежити за мораллю депутатів, але за мораллю їхніх дружин я вже стежити не можу", — додав він.

Щодо поїздки до Болгарії, Арахамія підкреслив, що нардепу тоді було виписано відпустку, на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною.

"Я тут не хотів би особливо вдаватися в деталі, але там були судові процеси навколо дитини, і вона її супроводжувала. Це не Арістов з Мальдівами. Але все одно, ви не уявляєте, скільки разів я з використанням нецензурної лексики розмовляв з Торохтієм. Я навіть із дружиною його познайомився і їй це висловив. Але все-таки це трохи не та ситуація", — зазначається голова фракції "СН".

На думку Давида Арахамії, у цій ситуації є спроби маніпулювати ситуацією, щоби ще більше зменшити чисельність фракції.

"А щодо Арістова на нас ніякого тиску не було. Як тільки з’явилася інформація від журналістів, ми відразу верифікували інформацію і миттєво ухвалили рішення", - розповів він.

Водночас за Торохтієм тиск був. Арахамія вважає, що це була провина, але здебільшого з боку дружини депутата, яка не є членом фракції.

"І зрештою Торохтій все одно понесе за це політичну відповідальність, якщо захоче ще раз кудись балотуватися", - підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після інформації про відпочинок Юрі Арістов, що розлетілася мережею, написав заяву про складання повноважень.