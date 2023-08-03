"Слуги народа" на курортах: Арахамия объяснил, почему Аристов ушел из Рады, а другой нардеп остался

В "СН" прокомментировали ситуацию с разными наказаниями для нардепов

Народный депутат Юрий Аристов, отдыхавший на Мальдивах во время войны, лишился мандата и получил подозрение, а у депутата Богдана Торохтия, отдыхавшего с женой в Болгарии, где она обзавелась дорогой недвижимостью, тем временем все вполне неплохо. Из этого может сложиться впечатление, что наказание зависит от того, какие отношения у "нарушителя" с руководством страны. Однако это не так.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в интервью РБК-Украина.

"Супруга Торохтия не относится к нашей политической партии. Еще до того, как они были женаты, она уже вела такой же, скажем так, демонстративный образ жизни, с Майбахами, Бентли и другими вещами, которые на тот момент не касались даже самого Торохтия. Когда случилась эта история, я ее внимательно изучал. Учитывая то, что и после заключения брака с Торохтием она не изменила своих привычек, не перестала пользоваться Инстаграмом, и кутила за те деньги, которые у нее есть…", — сказал он.

По словам Арахамии, у супруги Торохтия есть отдельный источник дохода, независимый от нардепа. И это легко проверить, сравнив "до" и "после".

"Если бы она до свадьбы с ним ездила на Ланосе, а потом начала ездить на Мерседесе, это было бы другое дело. Так что тут исключительно моральный аспект. Я, как могу, пытаюсь следить за моралью депутатов, но за моралью их жен я уже следить не могу", — добавил он.

Что касается поездки в Болгарию, Арахамия подчеркнул, что нардепу тогда был выписан отпуск, в то время еще можно было так делать, и он уехал за ребенком.

"Я тут не хотел бы особо вдаваться в детали, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он его сопровождал. Это не Аристов с Мальдивами. Но все равно, вы не представляете, сколько раз я с использованием нецензурной лексики разговаривал с Торохтием. Я даже с женой его познакомился и ей это высказал. Но все-таки это немного не та ситуация", — отмечается глава фракции "СН".

По мнению Давида Арахамии, в данной ситуации есть попытки манипулировать ситуацией, чтобы еще больше уменьшить численность фракции.

"А по Аристову на нас никакого давления не было. Как только появилась информация от журналистов, мы сразу верифицировали информацию и мгновенно приняли решение", — рассказал он.

В то же время по Торохтию давление было. Арахамия считает, что это был проступок, но по большей части со стороны супруги депутата, которая не является членом фракции.

"И в конечном итоге Торохтий все равно понесет за это политическую ответственность, если захочет еще раз куда-то баллотироваться", — подытожил собеседник издания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после разлетевшейся по сети информация об отдыхе Юри Аристов написал заявление о сложении полномочий.