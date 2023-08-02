У Раді новий нардеп замість любителя Мальдів Арістова: що відомо про Наталі Локтіонову

Локтіонова стала наступним за черговістю кандидатом, включеним до виборчого списку політичної партії "Слуга народу"

У Верховній Раді України з’явився новий народний депутат від "Слуги народу" — Наталія Локтіонова. Вона тепер займає місце нардепа Юрія Арістова, який оскандалився через поїздку на Мальдіви.

Про це у середу, 2 серпня, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

Ще минулого тижня у ЗМІ з’явилася інформація, що місце Арістова може зайняти 42-річна Наталія Локтіонова, яка, ймовірно, є сестрою помічниці Президента Володимира Зеленського Марії Левченко. Відомо, що у 2019 році вона брала участь у парламентських виборах до Верховної Ради за списком "Слуги народу" за №146.

"До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 27 липня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Юрія Арістова, у зв’язку з особистою заявою про складання ним депутатських повноважень. ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", — повідомили у ЦВК.

Ще у 2021 році в ряді Telegram-каналів з’являлася інформація, що Локтіонова нібито працює в структурах Головного управління розвідки Міноборони, головою якого вже на той момент був Кирило Буданов.

За даними "Чесно", раніше Локтіонова працювала менеджером з маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd, на різних посадах у відділах з маркетингу та продажу "Першої лізингової компанії".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат України Юрій Аристов вирушив на відпочинок на Мальдіви, де проводив час у дорогому готелі. Після того як скандал оприлюднили й він розлетівся мережею, депутат написав заяву про складання своїх повноважень.