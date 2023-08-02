В Раде новый нардеп вместо любителя Мальдив Аристова: что известно о Наталье Локтионовой

Локтионова стала следующим за очередностью кандидатом, включенным в избирательный список политической партии "Слуга народа"

В Верховной Раде Украины появился новый народный депутат от "Слуги народа" — Наталья Локтионова. Она теперь занимает место оскандалившегося из-за поездки на Мальдивы нардепа Юрия Аристова.

Об этом в среду, 2 августа, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Еще на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что место Аристова может занять 42-летняя Наталья Локтионова, вероятно, являющаяся сестрой помощницы Президента Владимира Зеленского Марии Левченко. Известно, что в 2019 году она участвовала в парламентских выборах в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №146.

"В Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины от 27 июля 2023, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова, в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. ЦИК рассмотрела указанное Постановление и признала Наталью Локтионову, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", — сообщили в ЦИК.

Еще в 2021 году в ряде Telegram-каналов появлялась информация, что Локтионова якобы работает в структурах Главного управления разведки Минобороны, главой которого уже на тот момент являлся Кирилл Буданов.

По данным "Чесно", ранее Локтионова работала менеджером по маркетингу в Ancor Personnel Ukraine ltd, на разных должностях в отделах по маркетингу и продажам "Первой лизинговой компании".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будучи народным депутатом Украины Юрий Аристов отправился на отдых на Мальдивы, где проводил время в дорогом отеле. После того как скандал придали огласке и он разлетелся по сети, депутат написал заявление о сложении своих полномочий.