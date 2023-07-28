Еще один "слуга народа" уходит из партии: при чем тут Тищенко, Аристов и Гетманцев (видео)

Заявления уже поданы

Нардеп от "Слуги народа" Игорь Кривошеев заявил о выходе из политического совета партии и самой партии. По его словам, такое решение назревало "уже давно".

Об этом он сообщил в Facebook.

Соответствующие заявления он уже официально подал главе политсовета "Слуга народа" Давиду Арахамии и главе партии Елене Шуляк.

"Если формулировать в трех словах (причину ухода — Ред.) – это кадровая политика партии. Пожалуй, всем известно о скандале с нардепами Аристовым и Тищенко, и вероятно мало кому известно, что эти двое имели картбланш на принятие партийных решений по Закарпатской области. Закарпатцам было прекрасно понятно, что это за люди, но на центральном уровне нам пришлось ждать публичных скандалов. Они наказаны, вроде бы вопрос исчерпан. Но они оба – это результат кадровой политики партии. Это системная проблема", — говорит Кривошеев.

Он отметил, что ему "стыдно" за то, что он молча к этому относился.

"Есть вещи, о которых молчать нельзя. Я являюсь противником инициатив Данила Гетманцева. Более того, по моему субъективному мнению, деятельность Гетманцева является деструктивной по отношению к украинской экономике и обороноспособности. Тем не менее у Гетманцева беспрецедентный партийный мандат на реализацию своих идей. Я считаю, что об этом молчать нельзя", — добавил нардеп.

Он объяснил, что "было бы странно" будучи членом партии критиковать других её участников, а поэтому после своего выхода он сможет "подсветить определенные проблемы" в кадровой политике.

Напомним, ранее мы писали о том, что ГБР взялось за "слугу народа" Аристова.

Также мы сообщали, что в сеть слили переписку Тищенко со "слугами" после исключения из партии