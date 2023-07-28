Ще один "слуга народу" йде з партії: до чого тут Тищенко, Арістов та Гетманцев (відео)

Заяви вже подані

Нардеп від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв заявив про вихід із політичної ради партії та самої партії. За його словами, таке рішення назрівало "вже давно".

Про це він повідомив у Facebook.

Відповідні заяви він уже офіційно подав голові політради "Слуга народу" Давиду Арахамії та голові партії Олені Шуляк.

"Якщо формулювати у трьох словах (причину відходу — Ред.) – це кадрова політика партії. Мабуть, усім відомо про скандал з нардепами Арістовим і Тищенком, та певно мало кому відомо, що ці двоє мали картбланш на прийняття партійних рішень по Закарпатській області. Дотичним закарпатцям було чудово зрозуміло, що це за люди, але на центральному рівні нам довелося чекати публічних скандалів. Вони покарані, ніби питання вичерпано. Але вони обидва – це результат кадрової політики партії. Це системна проблема", — каже Кривошеєв.

Він зазначив, що йому "соромно" за те, що він мовчки до цього ставився.

"Є речі, про які мовчати не можна. Я є противником ініціатив Данила Гетманцева. Більше того, на мою суб’єктивну думку, діяльність Гетманцева є деструктивною стосовно української економіки та обороноздатності. Проте Гетманцев має безпрецедентний партійний мандат на реалізацію своїх ідей. Я вважаю, що про це мовчати не можна", — додав нардеп.

Він пояснив, що "було б дивно", будучи членом партії, критикувати інших її учасників, а тому після свого виходу він зможе "підсвітити певні проблеми" у кадровій політиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ДБР взялося за "слугу народу" Арістова.

Також ми повідомляли, що в мережу злили листування Тищенка зі "слугами" після виключення з партії