Мог исправиться, но не захотел: Арахамия озвучил решения по скандально известному нардепу-"слуге" Торохтие

В "Слуге народа" пообещали принять несколько решений по нардепу

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия прокомментировал скандал вокруг нардепа Богдана Торохтия, у которого нашли элитный автопарк и не только. Он заявил, что поднимет вопрос об исключении нардепа из фракции.

Об этом Давид Арахамия сообщил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, у нардепа было достаточно времени, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться как-нибудь реабилитироваться.

Давид Арахамия также считает, что Богдан Торохтий мог бы продать какое-нибудь авто из своего элитного автопарка, а вырученные деньги передать на нужды ВСУ. Таким образом он бы дал понять, что "осознал свою ошибку и больше не будет так поступать", но этого не произошло.

Также семья Торохтия во время войны продолжила получать деньги из бюджета.

"Более того, мы узнали, что пока семья Богдана Торохтия покупала элитное имущество, он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья", — рассказал Давид Арахамия.

Учитывая это, Богдан Торохтий должен вернуть полученные деньги в бюджет и сложить депутатский мандат. Кроме того, будет поднят вопрос об исключении нардепа из фракции "Слуга народа", добавил Давид Арахамия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Богдан Торохтий во время войны отдыхал за границей. Кроме того, в этом году он купил дорогой автомобиль Mercedes-Benz EQS.