Круговорот "слуг народа": один лишился мандата, другая вошла в Раду

Голосование состоялось 9 августа

Парламент досрочно прекратил депутатские полномочия народного депутата от "Слуга народа" Андрея Холодова, а также место угодившего в скандал и сложившего мандат Юрия Аристова заняла Наталья Локтионова.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За постановление о прекращение полномочий Холодова проголосовали 308 депутатов.

Напомним, Холодов — кум Виктора Медведчука, как выяснили журналисты "Схем", 21 января 2023 года он выехал из Украины и с того момента уже полгода не являлся на заседания Верховной Рады. Всего с начала полномасштабного вторжения "слуга" выезжал из Украины 12 раз, но всегда возвращался. По имеющейся информации, Андрей Холодов сейчас проживает на Кипре в семейном имении в городе Лимасол. Недавно его исключили из партии "Слуга народа", Холодов по собственному желанию отказался от мандата народного депутата Украины.

Информация о том, что место Аристова в парламенте займет Локтионова, появилась еще 2 августа. Политику 42 года, вероятно, она является сестрой помощницы президента Владимира Зеленского Марии Левченко. Известно, что в 2019 году Локтионова участвовала в парламентских выборах в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №146.

Как сообщал "Телеграф", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, почему Юрий Аристов, отдыхавший на Мальдивах во время войны, лишился мандата и получил подозрение, а у депутата Богдана Торохтия, отдыхавшего с женой в Болгарии, где она обзавелась дорогой недвижимостью, тем временем все вполне неплохо.