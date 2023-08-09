Спійманого "на гарячому" нардепа-"слугу" Гунька відправили під арешт, але він може вийти: подробиці

Нардепа взяли під варту просто у залі суду

Вищий антикорупційний суд відправив під варту нардепа-слугу Анатолія Гунька, якого викрили на отриманні великого хабара. Він має право вийти під заставу.

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Своїм рішенням суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ.

Анатолія Гунька було взято під варту прямо в залі суду під час слухання його справи до 7 жовтня включно. Раніше прокурор САП наполягав на тому, щоби нардепа взяли під варту з альтернативою внесення застави в сумі понад 50 млн гривень. Суддя ж ухвалив рішення про те, що розмір застави для виходу з-під варти буде у розмірі 30 млн гривень.

При внесенні коштів він вийде зі слідчого ізолятора під наступні обов’язки: прибувати за першим викликом; повідомляти про зміну місця проживання; не відлучатися з Київської області без дозволу; утримуватись від спілкування зі свідками, підозрюваними та іншими особами; здати на зберігання закордонного паспорта та носити електронний браслет.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нардепові Олександру Дубинському повідомили про підозру. Його підозрюють у тому, що незаконно виїхав на кордон.