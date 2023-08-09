"Я збираюся вижити!": "слуга народу" Беленюк із гумором відреагував на події у Раді

Останні скандали у Раді пов’язані саме з депутатами від "Слуги народу"

Український нардеп Жан Беленюк із гумором відреагував на зміни у Верховній Раді, а саме позбавлення депутатів мандатів та масові викриття хабарників. Він заявив, що має намір вижити в цій обстановці.

А український видавець та основний власник харківського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький порівняв те, що відбувається у ВР із романом Агати Крісті "Десять негренят". У цьому творі фігурує знаменита дитяча лічилка, після якої жодного з негрітят не залишилося.

Передумов для посту на тему того, що поточна ситуація в Раді нагадує детективний роман Агати Крісті "Десять негренят", було вдосталь. Так, сьогодні, 9 серпня, Верховна Рада позбавила мандата депутата Андрія Холодова від "Слуги народу". Після скандалу з відпочинком на Мальдівах мандата втратив ще один "слуга" Юрій Арістов. Перед цим Верховну Раду залишили ще кілька народних обранців.

А вчора, 8 серпня, ще одного депутата від президентської партії "Слуга народу" спіймали на хабарі. Йдеться про Анатолія Гунька. Крім того, зараз розгортається скандал навколо ще одного нардепа-"слуги" Богдана Торохтія. Керівник фракції Давид Арахамія пообіцяв порушити питання про позбавлення його мандата.

У романі "Десять негренят" фігурує дитяча лічилка, в якій негренята помирають: "Десять негренят вирушили обідати, один поперхнувся, їх залишилося дев’ять…" — і так поки не залишилося жодного. Народні депутати за аналогією це і є негренятами, які зникають із Верховної Ради один за одним. Однак Жан Беленюк, який також пройшов до Ради від "Слуги народу", заявив, що має намір вижити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що нардеп від "Слуги народу" Вадим Слюсарєв купив житло у Ніцці на пару з росіянкою. Жінка володіє бізнесом у тимчасово окупованому Криму.