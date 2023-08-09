"Я собираюсь выжить!": "слуга народа" Беленюк с юмором отреагировал на события в Раде

Последние скандалы в Раде связаны именно с депутатами от "Слуги народа"

Украинский нардеп Жан Беленюк с юмором отреагировал на перемены в Верховной Раде, а именно лишение депутатов мандатов и массовые разоблачения взяточников. Он заявил, что твердо намерен выжить в этой обстановке.

А украинский издатель и основной владелец харьковского издательства "Фолио" Александр Красовицкий сравнил то, что происходит в ВР с романом Агаты Кристи "Десять негритят". В этом произведении фигурирует знаменитая детская считалочка, по окончанию которой ни одного из негритят не осталось.

Предпосылок для поста на тему того, что текущая обстановка в Раде напоминает детективный роман Агаты Кристи "Десять негритят", было достатчно. Так, сегодня, 9 августа, Верховная Рада лишила мандата депутата Андрея Холодова от "Слуги народа". После скандала с отдыхом на Мальдивах мандата лишился еще один "слуга" Юрий Аристов. Перед этим Верховную Раду покинули еще несколько народных избранников.

А вчера, 8 августа, еще один депутат от президентской партии "Слуга народа" был пойман на взятке. Речь идет об Анатолии Гунько. Кроме того, сейчас разворачивается скандал вокруг еще одного нардепа-"слуги" Богдана Торохтия. Руководитель фракции Давид Арахамия пообещал поднять вопрос о лишении его мандата.

В романе "Десять негритят" фигурирует детская считалка, в которой негритята умирают: "Десять негритят отправились обедать, Один поперхнулся, их осталось девять…" — и так пока не осталось ни одного. Народные депутаты по аналогии это и есть негритята, которые исчезают из Верховной Рады один за другим. Однако Жан Беленюк, который также прошел в Раду от "Слуги народа", заявил, что намерен выжить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардеп от "Слуги народа" Вадим Слюсарев купил жилье в Ницце на пару с россиянкой. Женщина владеет бизнесом во временно оккупированном Крыму.