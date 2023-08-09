"Продав" агенту держпідприємство: НАБУ показало, як спіймало "слугу" Гунька на хабарі (відео)

Народному обранцю загрожує до 12 років позбавлення волі

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) показало на відео, як його агенти викривали нардепа Анатолія Гунька, якого 8 серпня зловили на великому хабарі.

Відео було опубліковано на каналі НАБУ у YouTube.

Передісторія: НАБУ висунула підозру в корупції чинному депутату від "Слуги народу". За даними слідства, той "продавав" за 85 тисяч доларів землю Національної академії аграрних наук, але попався на "гарячому". Його спіймали під час отримання першої частини хабара.

Вже 9 серпня на каналі НАБУ з’явилося відео про те, як саме відбувалося викриття. На ньому зафільмовано, як депутат у розмові з підприємцем, який записував усе на приховану камеру, повідомив, що він фактично може забезпечити контроль за держпідприємствами дослідними господарствами Національної академії аграрних наук.

За словами депутата, він готовий надати покупцеві контроль над ДП та земельною обробкою за неправомірний зиск у розмірі 130-150 доларів за гектар землі. До цієї вартості вже входить і домовленості з правоохоронцями, і призначення підконтрольного директора ДП, який би працював на користь підприємця.

Умовою угоди було внесення "авансу" у розмірі 30 відсотків загальної суми хабара.

Втім, угода не відбулася, бо до офісу Гунька нагрянули агенти НАБУ та зловили його з цілою сумкою доларових купюр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАБУ затримало помічницю нардепа від "Слуги народу" Людмили Марченко на хабарі 3 тисячі доларів.

Також ми повідомляли, що "Слуга народу" Трубіцин, якого спіймали на мільйонному хабарі, втік із України.