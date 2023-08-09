"Продал" агенту госпредприятие: НАБУ показало, как поймало "слугу" Гунько на взятке (видео)

Народному избраннику грозит до 12 лет лишения свободы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) показало на видео, как его агенты разоблачали нардепа Анатолия Гунько, которого 8 августа поймали на крупной взятке.

Видео было опубликовано на канале НАБУ в YouTube.

Предыстория: НАБУ предъявило подозрение в коррупции действующему депутату от "Слуги народа". По данным следствия, тот "продавал" за 85 тысяч долларов землю Национальной академии аграрных наук, но попался на "горячем". Его поймали во время получения первой части взятки.

Уже 9 августа на канале НАБУ появилось видео о том, как именно проходило разоблачение. На нем запечатлено, как депутат в разговоре с предпринимателем, который записывал все на скрытую камеру, сообщил, что он фактически может обеспечить контроль над госпредприятиями опытными хозяйствами Национальной академии аграрных наук.

По словам депутата, он готов предоставить покупателю контроль над ГП и земельной обработкой за неправомерную выгоду в размере 130-150 долларов за гектар земли. В эту стоимость уже входит и договоренности с правоохранителями, и назначение подконтрольного директора ГП, который бы работал в интересах предпринимателя.

Условием сделки было внесение "аванса" в размере 30 процентов от общей суммы взятки.

Впрочем, сделка не состоялась, так как в офис Гунько нагрянули агенты НАБУ и поймали его с целой сумкой долларовых купюр.

Напомним, ранее мы писали о том, что НАБУ задержало помощницу нардепа от "Слуги народа" Людмилы Марченко на взятке в 3 тысячи долларов.

Также мы сообщали, что "Слуга народа" Трубицын, которого поймали на миллионной взятке, сбежал из Украины.