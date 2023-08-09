Пойманного "на горячем" нардепа-"слугу" Гунько отправили под арест, но он может выйти: подробности

Нардепа взяли под стражу прямо в зале суда

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу нардепа-слугу Анатолия Гунько, который был разоблачен на получении крупной взятки. У него есть право выйти под залог.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Своим решением судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ.

Анатолий Гунько был взят под стражу прямо в зале суда во время слушания его дела до 7 октября включительно. Ранее прокурор САП настаивал на том, чтобы нардепа взяли под стражу с альтернативой внесения залога в сумме более 50 млн гривен. Судья же принял решение о том, что размер залога для выхода из-под стражи будет в размере 30 млн гривен.

При внесении средств он выйдет из следственного изолятора под следующие обязанности: прибывать по первому вызову; сообщать об изменении места жительства; не отлучаться из Киевской области без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями, подозреваемыми и другими лицами; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардепу Александру Дубинскому сообщили о подозрении. Его подозревают в том, что незаконно выехал на границу.