"Простите меня": кто из "слуг народа", пойманных на отдыхе за границей и взятках, извинился перед коллегами

Только два нардепа удосужились дать объяснения своим поступкам

Часть народных депутатов от "Слуги народа", которые засветились в скандалах с выездом на отдых за границу во время войны, никак не прокомментировали такие действия даже своим коллегам.

Об этом сообщил первый заместителем председателя Верховной Рады Александр Корниенко, который ранее возглавлял президентскую партию, в интервью изданию NV.

По его словам, только два депутата, пойманные на коррупции ли на роскошном отдыхе за пределами Украины, объяснились за свое поведение руководству фракции.

"Я не слышал никаких объяснений от (Людмилы, — Ред) Марченко (депутата СН, которая фактически торговала разрешениями на выезд мужчин за пределы Украины, — Ред) и (пойманного на взятке представителя СН Анатолия, — Ред) Гунько. От [нардепа "Слуги народа", который во время полномасштабной войны отдыхал на Мальдивах Юрия, — Ред) Аристова было короткое извинение в чате, когда он из него удалялся. И от (Андрея, — Ред) Холодова (депутат "Слуги народа", который полгода находился на Кипре, — Ред) было масштабное объяснение, он его публично тоже запускал везде", — рассказал Корниенко.

Корниенко также прокомментировал выход Юрия Аристова из чата "Слуги народа".

"Это было больше, знаете, как по-христиански, когда ты уходишь куда-то: "Простите меня за все, не держите зла". Ну, как-то так", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат от "Слуги народа" Богдан Торохтий во время полномасштабной войны сменил несколько автомобилей и отдыхал за границей.