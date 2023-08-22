ЦВК зареєструвала нового нардепа-"слугу" Тараріна: що про нього відомо

Новообраний нардеп причетний до "Кварталу 95"

Центральна виборча комісія зареєструвала Миколу Тараріна народним депутатом від партії "Слуга народу". Його включили до виборчого списку під №147.

Про це йдеться у повідомленні ЦВК від 22 серпня. Члени комісії на сьогоднішньому засіданні розглянули заяву та необхідні документи нового народного обранця.

У заяві ЦВК сказано, що Татарін був зареєстрований народним депутатом від "Слуги народу", як той, що був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу". Відомо, що Микола Татарін зайняв місце Андрія Холодова, який добровільно склав мандат нардепа, бо йшов у виборчому списку одразу після нього.

На порталі "Чесно" розповіли, що Микола Татарін у 2019 році балотувався у ВР від "Слуги народу" за №147, але не пройшов. Також він був причетний до діяльності студії "Квартал 95", а саме представляв її юридичні інтереси — працював у юридичній фірмі "Гелон", яка співпрацювала з "Кварталом". Адвокатською діяльністю новообраний нардеп займається з 2015 року після того, як отримав посвідчення Ради адвокатів Київської області.

За інформацією з відкритих джерел відомо, що засновник і власник юрфірми "Гелон" — нардеп від президентської партії Сергій Йонушас. Крім того, він був власником й іншої юридичної компанії під назвою "Консіон", бенефіціаром якої на цей час є Микола Татарін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто зі скандальних нардепів від "Слуги народу", яких зловили на хабарі та відпочинку за кордоном, вибачився перед українцями.