На фронте погиб киевский депутат от "Европейской солидарности"

Воин взял в руки оружие сразу после Майдана

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. 22 августа в боях за нашу родину погиб депутат Киевского городского совета от "ЕС" Сергей Ильницкий с позывным "Сокол".

Трагическую новость сообщили на сайте КГГА и напомнили, что с самого начала боевых действий Ильницкий находился на фронте. Он являлся ветераном Вооруженных Сил Украины, участником АТО и полковником в отставке, ушедшим служить на фронт добровольцем. С началом войны герой защищал нашу свободу и независимость от врагов в рядах Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша. Там он был первым заместителем командующего и командиром отряда "Юг".

"Киевский городской голова Виталий Кличко, депутатский корпус Киевского городского совета выражают искренние соболезнования семье и побратимам погибшего Героя", — говорится в сообщении.

Отреагировали на трагическую новость и его коллеги по партии. Так, например, нардеп Алексей Гончаренко написал "Спи с миром, герой! Честь!".

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший народный депутат Украины Олег Барна отдал свою жизнь защищая нашу страну от российских оккупантов.