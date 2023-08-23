Укр

На фронте погиб киевский депутат от "Европейской солидарности"

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
1645
На фронте погиб киевский депутат от "Европейской солидарности" Новость обновлена 23 августа 2023, 10:29

Воин взял в руки оружие сразу после Майдана

В Украине продолжается полномасштабная война с россией, которая ежедневно уносит жизни наших сограждан. 22 августа в боях за нашу родину погиб депутат Киевского городского совета от "ЕС" Сергей Ильницкий с позывным "Сокол".

Трагическую новость сообщили на сайте КГГА и напомнили, что с самого начала боевых действий Ильницкий находился на фронте. Он являлся ветераном Вооруженных Сил Украины, участником АТО и полковником в отставке, ушедшим служить на фронт добровольцем. С началом войны герой защищал нашу свободу и независимость от врагов в рядах Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша. Там он был первым заместителем командующего и командиром отряда "Юг".

"Киевский городской голова Виталий Кличко, депутатский корпус Киевского городского совета выражают искренние соболезнования семье и побратимам погибшего Героя", — говорится в сообщении.

Отреагировали на трагическую новость и его коллеги по партии. Так, например, нардеп Алексей Гончаренко написал "Спи с миром, герой! Честь!".

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший народный депутат Украины Олег Барна отдал свою жизнь защищая нашу страну от российских оккупантов.

Теги:
#Украина #Депутат #Война #Погибшие