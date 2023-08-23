"Слуга народу" потрапив у серйозну ДТП, він у лікарні: що відомо про нардепа

Подробиць про подію поки немає

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Копиленко потрапив у серйозну аварію. Нині він перебуває у лікарні.

Про це повідомляє рух "Чесно". За його даними, про ДТП розповіли колеги нардепа.

Те, що Копиленко потрапив у ДТП, підтвердили й джерела "Української правди" у фракції "Слуга народу". За їхніми словами, нардеп потрапив до лікарні внаслідок важкої аварії.

Подробиць про стан Копиленка наразі немає. У фракції пообіцяли повідомити деталі події пізніше.

Що відомо про Олександра Копиленка

Олександр Копиленко

У 2019 році його було обрано народним депутатом України 9 скликання як 135 номер у списку партії "Слуга народу". Він є членом Комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Народився 26 червня 1961 року в Києві, закінчив Київський державний університет ім. Шевченка за спеціальністю "міжнародне право". Копиленко – академік Національної академії наук України та академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України у галузі науки та техніки.

Нардеп вважається одним із провідних експертів у галузі державо- та правотворчості, законотворчості. Він обіймав посади директора Інституту законодавства ВРУ, радника Голови ВРУ. Також обирався членом Центральної виборчої комісії, віце-президентом Національної академії правових наук України. Є головою Національної комісії радіаційного захисту населення.

Як повідомляв "Телеграф", 22 серпня у боях за Україну загинув депутат Київської міської ради від "ЄС" Сергій Ільницький із позивним "Сокіл". Із самого початку бойових дій він перебував на фронті.