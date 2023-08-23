На фронті загинув київський депутат від "Європейської солідарності"

Воїн узяв у руки зброю одразу після Майдану

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. 22 серпня у боях за нашу батьківщину загинув депутат Київської міської ради від "ЄС" Сергій Ільницький із позивним "Сокіл".

Трагічну новину повідомили на сайті КМДА та нагадали, що від початку бойових дій Ільницький перебував на фронті. Він був ветераном Збройних Сил України, учасником АТО та полковником у відставці, який пішов служити на фронт добровольцем. З початком війни герой захищав нашу свободу та незалежність від ворогів у лавах Української добровольчої армії Дмитра Яроша. Там він був першим заступником командувача та командиром загону "Південь".

"Київський міський голова Віталій Кличко, депутатський корпус Київської міської ради висловлюють щирі співчуття родині та побратимам загиблого Героя", - йдеться у повідомленні.

Відреагували на трагічну новину і його колеги по партії. Так, наприклад, нардеп Олексій Гончаренко написав "Спи з миром, герой! Честь!".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній народний депутат України Олег Барна віддав своє життя, захищаючи нашу країну від російських окупантів.