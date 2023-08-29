ДТП з кортежем Ярославського: прокуратура дивно пояснила, чи покарають олігарха

"Телеграф" з'ясував, на якій стадії пригальмувала гучна справа

Головне слідче управління Національної поліції України досі здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася пізно ввечері 9 лютого 2022 року в районі 534 км + 200 м автодороги "Київ — Харків — Довжанський".

Про це на офіційний запит "Телеграфу" повідомили в Офісі генерального прокурора України (ОГП). Тоді в аварії загинув 50-річний чоловік — його переїхали двічі.

Як відомо, тоді сталася смертельна ДТП за участі автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Бізнесмен свою причетність до дорожньої пригоди відкинув, зазначивши, що нібито спав у цей час удома. А компанія DCH, якою він володіє, повідомила, що за кермом нібито був один із працівників допоміжних служб. Останній прийшов у поліцію і зізнався, що саме він був за кермом авто, яке фігурує у смертельній ДТП.

При цьому джерела "Телеграфу", наближені до розслідування, кажуть, що Ярославський був за кермом автомобіля "з ймовірністю 90%". Бізнесмен покинув країну ще до того, як його викликали на допит.

"Досудове розслідування триває. Повідомлення про підозру не здійснювалось. Досудове розслідування проводиться з дотриманням вимог статті 28 Кримінального процесуального кодексу України в частині дотримання розумних строків", — розповіли в Офісі генпрокурора.

Як зазначили в ОГП, справу правоохоронці розслідують (?) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 135 (Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що карається до 8 років позбавлення свободи) та ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту — карається до 8 років в'язниці з позбавленням водійського посвідчення).

Також в прокуратурі додали, що надання більш детальної інформації стосовно цієї ДТП не є можливим у зв’язку з вимогами ч. 1 ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України: "Ними передбачено, що відомості досудового розслідування у конкретних кримінальних провадженнях належать до таємниці слідства і можуть бути розголошені лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Розголошення інформації належить до таємниці слідства".

Зазначимо, в українському законодавстві передбачаються наступні строки розслідування кримінальних проваджень: шість місяців – у справах щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Також де-юре діють такі строки давності для покарання обвинувачених. Два роки — у разі вчинення кримінального проступку; п'ять років — у разі вчинення нетяжкого злочину; сім років — у разі вчинення тяжкого злочину; десять років — у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Втім, в Україні за ДТП іще жодного разу не покарали олігархів (чи членів їхніх сімей), або впливових політиків.

Так, у 2017 році син нардепа від ОПЗЖ Нестор Шуфрич-молодший у Києві збив на пішохідному переході чоловіка, перебуваючи за кермом чужого Bentley. В результаті ДТП потерпілий отримав важку закриту черепно-мозкову травму і переломи.

Прокуратура інкримінувала Шуфричу-молодшому порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. За цією статтею підозрюваному загрожувало від трьох до восьми років позбавлення волі. Після розслідування суд визнав сина парламентаря винуватим, але засудив йому тільки до року умовного покарання.

Як повідомлялось, нещодавно олігарха Олександра Ярославського, який "забув" про обіцянку продати свою яхту Kaiser для допомоги харків’янам, помітили на популярному курорті у Франції на цьому ж судні.

А раніше яхта Kaiser Ярославського знайшлася біля берегів Італії.