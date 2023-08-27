"На воєнний час це допоможе": Зеленський запропонував посилити покарання для корупціонерів

Глава держави запропонував піти на крайні заходи в такі складні часи

Президент України Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради.

Як розповів глава держави в інтерв’ю Наталії Мосейчук, він розуміє, що така зброя проти корупції не може діяти на постійній основі, проте "на воєнний час це допоможе".

"Чи підтримає це законодавець, не знаю, але я точно запропоную. Тому що ми розвиваємо демократичне суспільство", — сказав він, зазначивши, що відповідна пропозиція може надійти до парламенту найближчого тижня.

За словами Зеленського, якщо народні депутати підтримають це рішення, це стане дуже серйозним інструментом.

"Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина має бути за ґратами", — додав він.

Президент додав, що він не може відповідати за кожен випадок нецільової витрати коштів, тому що є "справді дрібниці", на які він не має часу. Відповідаючи на запитання про те, чи готовий він розпочати боротьбу з корупцією зі своєї команди, Зеленський відповів, що не має "своїх і не своїх".

"Є чесна людина чи нечесна. Якщо є докази, що людина нечесна, я звільняю таких людей", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, НАЗК має намір запустити анонімний ресурс, на якому людям дозволять повідомляти про зафіксовані факти корупції. За викритих корупціонерів агенція обіцяє нагороду.