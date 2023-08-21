В Україні можна буде заробити, здаючи корупціонерів

Усі скарги будуть анонімними

В Україні готують до запуску анонімний портал, де будь-який українець зможе розповісти про факти корупції, які йому вдалося зафіксувати.

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону.

"У вересні, сподіваємось, у перших числах, Національне агентство (з питань запобігання корупції — ред.) запустить портал викривачів", — сказав він.

За його словами, йдеться про спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх компаніях, які потраплятимуть або її керівникам, або уповноваженим із запобігання корупції, а також правоохоронним органам, як НАБУ, ДБР, НАЗК та Нацполіції.

Зазначається, що ресурс враховуватиме рекомендації Євросоюзу та досвід інших держав щодо побудови взаємодії з викривачами.

"Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції", — каже Новіков, додаючи, що анонімні викривачі зможуть отримати 10% від предмета корупційного правопорушення після рішення суду. При цьому розмір винагороди не може становити більше 14 млн. гривень.

Нагадаємо, що одним із найгучніших корупційних скандалів за останні місяці стало викриття голови Верховного суду на великому хабарі.