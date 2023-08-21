В Украине можно будет заработать, сдавая коррупционеров

Все жалобы будут анонимными

В Украине готовят к запуску анонимный портал, где любой украинец сможет рассказать о фактах коррупции, которые ему удалось зафиксировать.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.

"В сентябре, надеемся, в первых числах, Национальное агентство (по вопросам предотвращения коррупции — ред.) запустит портал обличителей", — сказал он.

По его словам, речь идет о специальном ресурсе, который обеспечит анонимную отправку сообщений работникам организаций о коррупции в их компаниях, которые будут попадать либо ее руководителям, либо уполномоченным по предотвращению коррупции, а также правоохранительным органам, как НАБУ, ГБР, НАПК и Нацполиции.

Отмечается, что ресурс будет учитывать рекомендации Евросоюза и опыт других государств по построению взаимодействия с обличителями.

"Очень важна культура обличения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции", — говорит Новиков, добавляя, что анонимные разоблачители смогут получить 10% от предмета коррупционного правонарушения после решения суда. При этом размер вознаграждения не может составлять более 14 млн гривен.

Напомним, что одним из самых громких коррупционных скандалов за последние месяцы стало разоблачение главы Верховного суда на крупной взятке.