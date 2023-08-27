"На военное время это поможет": Зеленский предложил ужесточить наказание для коррупционеров

Глава государства предложил пойти на крайние меры в столь сложные времена

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде приравнять коррупцию в военное время к государственной измене.

Как рассказал глава государства в интервью Наталии Мосейчук, он понимает, что такое оружие против коррупции не может действовать на постоянной основе, однако "на военное время это поможет".

"Поддержит ли это законодатель, не знаю, но я точно предложу. Потому что мы развиваем демократическое общество", — сказал он, отметив, что соответствующее предложение может поступить в парламент в ближайшую неделю.

По словам Зеленского, если народные депутаты поддержат это решение, то это станет очень серьезным инструментом.

"Но это не расстрел, это не сталинизм. Это, если есть доказательства, человек должен быть за решеткой", — добавил он.

Президент добавил, что он не может отвечать за каждый случай нецелевой траты средств, потому что есть "действительно мелочи", на которые у него нет времени. Отвечая на вопрос о том, готов ли он начать борьбу с коррупцией со своей команды, Зеленский ответил, что у него нет "своих и не своих".

"Есть честный человек или нечестный. Если есть доказательства, что человек нечестный, я увольняю таких людей", — сказал он.

Как сообщалось ранее, НАПК намерено запустить анонимный ресурс, на котором людям позволят сообщать о зафиксированных фактах коррупции. За разоблаченных коррупционеров агентство обещает награду.