Я так чувствую: министр финансов заявил о рекордно низком уровне коррупции в Украине (видео)
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Коррупция сейчас полностью под общественным мониторингом
Несмотря на имеющиеся инциденты в различных секторах украинского государства, общий уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за последние 20 лет.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
"За 20 лет, которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас самый маленький. Возможно, в некоторых секторах он остается достаточно высоким, но, в принципе, и в целом по системе, он самый маленький", — говорит министр.
Он объяснил свои позицию "определенным пониманием цифр и опытом".
"Коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом. Очень сложно делать те вещи, которые, условно говоря, делали в период Януковича. У нас нет министерских должностей, на которых становятся олигархами. Это может быть аргументом — может", — сказал Марченко.
По его словам наши партнеры принимают ситуацию с коррупцией в Украине, так как есть понимание, что очищение от неё это долгий процесс. А искоренить её по щелчку пальцев невозможно.
"Работа органов НАЗК, НАБУ и других дают свой эффект, но с определенным опозданием", — объяснил министр и еще раз добавил, что действительно, до сих пор есть вопросы по этому поводу к некоторым ведомствам, в том числе и из сектора обороны.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинские правоохранители раскрыли преступную группировку, в которую входил бывший нардеп Руслан Демчак, занимающаяся махинациями на фондовой бирже.
Также мы сообщали, что СБУ задержала нардепа от партии "Слуга народа" Анатолия Гунько на крупной взятке.