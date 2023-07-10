Коррупция, но не криминал: мэр Ровно признан виновным, озвучен приговор

Чиновник уже отреагировал на приговор

Городского голову Ровно Александра Третьяка признали виновным в совершении коррупционного админправонарушения. Его отстранили от должности и выписали штраф.

Об этом сообщает "Суспільне".

Так, в понедельник, 10 июля, суд первой инстанции признал мэра города Ровно виновным по делу о "конфликте интересов". Наказание предусматривает штраф в размере 6800 гривен, а также лишение права занимать должность сроком в один год. При этом, его можно обжаловать.

Сам чиновник уже отреагировал на приговор и заявил, что "дело является издевательством над законом и противоречит здравому смыслу".

Что это за дело

Ранее НАПК составило три протокола на мэра Ровно. Поводом для них стал конфликт интересов: возвращение себе премий, голосование за назначение управляющим делами исполкома и назначение ему премий и надбавок. Первые два протокола закрыли из-за отсутствия состава нарушения и по срокам давности.

Незакрытое дело, по которому, собственно суд и принял указанное решение, касается начисления премий и доплат управляющим делами горисполкома Марии Корнийчук, которая во время избирательной кампании внесла в кандидатский фонд Третьяка 45 тысяч гривен. НАПК видит в этом конфликт интересов, сам мэр это неоднократно отрицал.

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера признали виновным в заказе нападения на Екатерину Гандлюк, а его помощника Алексея Левина – виновным в его организации.