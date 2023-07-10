Корупція, але не кримінал: мера Рівного визнано винним, озвучено вирок

Міського голову Рівного Олександра Третьяка визнали винним у скоєнні корупційного адмінправопорушення. Його усунули з посади та виписали штраф.

Про це повідомляє "Суспільне".

Так, у понеділок, 10 липня, суд першої інстанції визнав мера міста Рівного винним у справі про "конфлікт інтересів". Покарання передбачає штраф у розмірі 6800 гривень, а також позбавлення права обіймати посаду строком на один рік. При цьому його можна оскаржити.

Сам чиновник уже відреагував на вирок і заявив, що "справа є знущанням над законом і суперечить здоровому глузду".

Що це за справа

Раніше НАЗК становило три протоколи на мера Рівного. Приводом для них став конфлікт інтересів: повернення собі премій, голосування за призначення керуючим справами виконкому та призначення премій і надбавок. Перші два протоколи закрили через відсутність складу порушення та за строками давності.

Незакрита справа, за якою, власне, суд і прийняв зазначене рішення, стосується нарахування премій та доплат керуючим справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третьяка 45 тисяч гривень. НАЗК бачить у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував.

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