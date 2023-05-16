Коррупция на 27 млн грн: самое громкое дело о хищении в Николаеве времен Сенкевича теперь рассмотрит суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении должностных лиц Николаевского горсовета, обвиняемых в завладении 27 млн грн во время реконструкции Соборной площади. Об этом идет речь в официальном сообщении пресс-службы САП. Инициатором реконструкции с заменой плитки и изменением ландшафтного дизайна был мэр города Александр Сенкевич, за что местные медиа дали ему прозвище "плиточник".

"Среди обвиняемых: заместитель Николаевского городского головы; бывший первый заместитель директора одного из департаментов Николаевского городского совета, 6 директоров частных компаний, один из которых действующий депутат Одесского горсовета, учредитель частной компании", — говорится в сообщении. СМИ отмечают, что речь идет о вице-мэре Николаеве Сергее Кореневе, бывшем первом заместителе директора департамента ЖКХ Николаевского городского совета Александре Брыжатом; владельце ООО "Империя воды Украины" Игоре Великом; директоре "БВК "Пик-Буд", депутате Одесского городского совета от "Доверяй делам" Марине Лозовенко и еще пятерых людях.

Согласно сообщению САП, в 2019 году департамент Николаевского городского совета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади. В ходе досудебного следствия выяснилось, что заместитель городского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере заранее определенного общества, которое и выполнило работы. Однако по результатам экспертизы было установлено, что работы были проведены по завышенным ценам. Как следствие, общине города нанесен ущерб почти на 27 млн грн. За совершенное подозреваемым грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

СМИ напоминают, что показания по делу давал и мэр Александр Сенкевич. Причем для этого он был задержан на пропускном пункте прямо перед выездом за границу. При этом сам мэр неоднократно заявлял, что считает уголовное дело "недоразумением". "Соборная площадь для Николаева была слишком громким проектом, чтобы кто-то из местных властей рискнул нажиться на этом. Мы специально выложили всю сметную документацию в открытый доступ, установили камеры наблюдения. Давали всю необходимую информацию журналистам, полиции, СБУ. Только самоубийца попытался бы что-то украсть на Соборной площади. Я считаю, что это какое-то недоразумение", – говорил Сенкевич в комментариях местным медиа. До этого НАБУ проводила обыски у вице-мэра Коренева и Сенкевич лично освещал процесс в своих соцсетях. Также он неоднократно публично поддерживал обвиняемых уже во время следствия и определения мер пресечения в судах. Он также заявлял, что из-за "коррупционного скандала" чиновники департамента ЖКХ "боялись работать".

Зато оппозиция обвиняла Сенкевича в неадекватности проекта реконструкции. Депутат Николаевского горсовета Владислав Чайка писал, что на проекте украли бы еще больше денег, если бы НАБУ не остановила власть имущих. "Где горе-чиновники вообще взяли этот проект? Какое нужно иметь воображение, чтобы площадь в южном городе заложить плиткой, снести десятки деревьев, уничтожить газонную зону и поставить деревья в бочках?! Обустроить фонтаны, которые превратились в городскую купальню… За деньги, потраченные на площадь, можно было построить, как минимум, 2 бассейна, где горожане смогли бы отдыхать в комфортных условиях, не подвергая свое здоровье риску." – писал он.

Ранее, в разгар расследования по хищению и в рамках предвыборной кампании Александр Сенкевич даже "клялся на Библии", что не наживался на реконструкции Соборной площади.