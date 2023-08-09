Я так відчуваю: міністр фінансів заявив про рекордно низький рівень корупції в Україні (відео)

Корупція зараз повністю під громадським моніторингом

Незважаючи на наявні інциденти у різних секторах української держави, загальний рівень корупції в Україні зараз найнижчий за останні 20 років.

На цьому наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"За 20 років, які я розумію процеси в цій країні, рівень корупції зараз найменший. Можливо, в деяких секторах він залишається досить високим, але, в принципі, і загалом по системі, він найменший", — каже міністр.

Він пояснив свою позицію "певним розумінням цифр і досвідом".

"Корупція як явище зараз повністю під громадським моніторингом. Дуже складно робити ті речі, які, умовно кажучи, робили в період Януковича. Ми не маємо міністерських посад, на яких стають олігархами. Це може бути аргументом — може", — сказав Марченко.

За його словами, наші партнери приймають ситуацію з корупцією в Україні, оскільки є розуміння, що очищення від неї це довгий процес. А викоренити її по клацанню пальців неможливо.

"Робота органів НАЗК, НАБУ та інших дають свій ефект, але з певним запізненням", — пояснив міністр і ще раз додав, що справді досі є питання з цього приводу до деяких відомств, у тому числі й із сектору оборони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські правоохоронці розкрили злочинне угруповання, до якого входив колишній нардеп Руслан Демчак, яке займається махінаціями на фондовій біржі.

Також ми повідомляли, що СБУ затримала нардепа від партії "Слуга народу" Анатолія Гунька на великому хабарі.