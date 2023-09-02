Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала пояснив "Телеграфу", на що слід звернути увагу у кейсі Коломойського.

Багато хто активно обговорює, що у суботу, 2 вересня, скандального відомому олігарху Ігорю Коломойському СБУ вручила підозру за двома статтями – шахрайство та легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

Особисто для мене є два чіткі орієнтири – наскільки все серйозно у справі Коломойського.

По-перше, це буде видно по його телеканалу. Як тільки там почнуть критикувати Зеленського, значить вони серйозно посварилися, між ними є проблеми. Поки цього немає, не слід робити поспішних висновків про все, що відбувається навколо Коломойського.

По-друге, якісь висновки, в принципі, слід робити лише тоді, коли справа дійде до суду, а також буде власне вирок.

Не факт, що у системі (зокрема правоохоронній) є люди, які реально хочуть притягнути Коломойського до відповідальності. І не на всіх можна впливати, щоб вони виконували під козирок і свої обов’язки, і побажання влади.

Але, наголошую, головний орієнтир – це телебачення. А друге – буде рішення суду чи ні. Може бути розіграно комбінацію, що все доходить до суду, а там справа розсипається. І більше ніхто за правопорушеннями, які звинувачують Коломойського, не порушуватиме справ. Подібне в нашій країні, на жаль, скоріше правило, ніж виняток.

Можливо, такі показові дії проводяться спеціально для Заходу, який давно займається справами стосовно Коломойського.