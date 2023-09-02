Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснил "Телеграфу", на что следует обратить внимание в кейсе Коломойского.

Многие активно обсуждают, что в субботу, 2 сентября, скандального известному олигарху Игорю Коломойскому СБУ вручила подозрение по двум статьям – мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Лично для меня есть два четких ориентира – насколько всё серьезно в деле Коломойского.

Во-первых, это будет видно по его телеканалу. Как только там начнут критиковать Зеленского, значит, они серьезно поссорились, между ними есть проблемы. Пока этого нет, не следует делать поспешных выводов насчет всего, что происходит вокруг Коломойского.

Во-вторых, какие-то выводы, в принципе, следует делать, лишь если дело дойдет до суда, а также будет собственно приговор.

Не факт, что в системе (в том числе правоохранительной) есть люди, которые реально хотят привлечь Коломойского к ответственности. И не на всех можно влиять, чтобы они выполняли "под козырек" и свои обязанности, и пожелания власти.

Но, подчеркиваю, главный ориентир – это телевидение. А второй – будет решение суда или нет. Может быть разыграна комбинация, что всё доходит до суда, а там дело рассыпается. И более никто по правонарушениям, которые вменяют Коломойскому, не станет возбуждать дел. Подобное в нашей стране, к сожалению, скорее правило, чем исключение.

Возможно, такие показательные действия проводятся специально для Запада, у которого давно занимаются делами в отношении Коломойского.